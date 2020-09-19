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    • Ekonomi
    • 19.09.2020 Gazete
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    ve ’ konulu zirvede birbirinden önemli konular gündeme geldi. ’ta başlayan ve Zirvesi şimdiye kadar yapılan en yüksek katılımlı webinar serisi olarak kayıtlara geçti. ‘Katma Değerli Üretim ve Agro Sanayi’ konulu webinar, Başkanı ’in özel oturumu ile başladı. Açılışta ise iki özel konuk Öğretim Üyesi Prof. Dr. ve P. de Carvalho sunum gerçekleştirdi.

    Tarihe geçti

    ve ' konulu zirvede birbirinden önemli konular gündeme geldi. 'ta başlayan ve Zirvesi şimdiye kadar yapılan en yüksek katılımlı webinar serisi olarak kayıtlara geçti.

    'Katma Değerli Üretim ve Agro Sanayi' konulu webinar, Başkanı 'in özel oturumu ile başladı. Açılışta ise iki özel konuk Öğretim Üyesi Prof. Dr. ve P. de Carvalho sunum gerçekleştirdi.

    Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın moderatörlüğündeki panelde ise Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, TFITAB Gıda Yatırımları Melih Araz, BÜGEM Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Zade Vital Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil ve Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç geleceğin tarım uygulamaları, teknolojileri, coğrafi işaretli ürünler gibi birbirinden önemli konular hakkında bilgi verdi.

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