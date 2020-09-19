Tarihe geçti

Katma Değerli Üretim ve Agro Sanayi' konulu zirvede birbirinden önemli konular gündeme geldi. 19 Ağustos'ta başlayan Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi şimdiye kadar yapılan en yüksek katılımlı webinar serisi olarak kayıtlara geçti.

'Katma Değerli Üretim ve Agro Sanayi' konulu webinar, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir'in özel oturumu ile başladı. Açılışta ise iki özel konuk Hollanda Wageningen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedir Tekinerdoğan ve Agtech Garage Brasil Kurucu Ortağı Marcelo P. de Carvalho sunum gerçekleştirdi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın moderatörlüğündeki panelde ise Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, TFITAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesi Melih Araz, BÜGEM Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Zade Vital Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil ve Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç geleceğin tarım uygulamaları, teknolojileri, coğrafi işaretli ürünler gibi birbirinden önemli konular hakkında bilgi verdi.