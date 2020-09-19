Sakarya’da endüstriyel kenevir üretimi başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Alancuma'da 100 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen endüstriyel kenevir çalışmalarını değerlendirdi.
YEŞİL HAZİNE KENEVİR
Kenevirin dünya üzerinde 50 binden fazla endüstriyel ürünün üretiminde kullanıldığını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, keneviri 'yeşil hazine' olarak tanımladı. Kenevirin mucizevi bir bitki olduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Bir ağaç 20 ila 50 yıl arasında yetişirken kenevir 4 ayda yetişiyor. Kenevir dünyanın her yerinde yetiştirilebilir ve çok az suya ihtiyaç duyar. Kenevir, gerçek bir radyasyon temizleyicidir. Dünyada radyasyon emici olarak kullanılan en iyi hammadde kenevirdir. Bir dönümlük kenevir 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir. Yine bir dönümlük kenevirden 4 dönüm ağaca eş kağıt üretilebilir. Kenevir tam 8 kez kağıda dönüştürülebilirken, ağaç ise 3 kez kağıda dönüştürebilir. 50 binden fazla endüstriyel ürünün üretiminde kullanılabilen kenevir bu nedenlerle yeşil hazine dediğimiz mucizevi bir bitkidir" diye konuştu.
'ÜRETİMDE 20'NCİ ŞEHİRİZ'
Başkan Yüce, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında Samsun'da yaptığı açıklamadan sonra mucizevi bitki kenevirin üretimine yeniden başlandı. İlk etapta 19 şehre üretim izni verildi. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın emrinden sonra biz de fizibilite çalışmalarını gerçekleştirdik ve 20'nci şehir olarak kenevir üretimine başladık. Alancuma'daki Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi'ni UTÇEM proje alanı olarak belirleyerek toplam 100 dekar kenevir tohumunun ekimini gerçekleştirdik. Sayısız faydası olan ve bir zamanlar dünyanın en önemli üretim bitkilerinden biri olan kenevir gibi mucizevi bir bitkiyi tekrar ürettiğimiz için gurur duyuyoruz."
MELEN BOTANİK VADİSİ TARIMSAL KALKINMADA ÖNCÜ OLACAK
Melen Botanik Vadisi'nde milli üretimle güçlü ekonomi hedeflerine ulaşacaklarını ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "4 bin dekar alanı cennet vadisine dönüştürdük. Biberiye, ıhlamur, lavanta ve adaçayının ilk hasadını yaptık. Doğaya önem veren belediyecilik anlayışımızın en güzel yansımalarından bir tanesi olan Melen Botanik Vadimiz her yönüyle şehrimizin tarımsal geleceğine büyük katkı sunmaya devam edecek" dedi.
Başkan Ekrem Yüce, şöyle konuştu:
1.8 MİLYON AROMATİK BİTKİ YETİŞİYOR
"Lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya ve defne başta olmak üzere toplam 1 milyon 815 bin 785 adet aromatik bitkinin yetiştirildiği Botanik Vadimiz şehrimizin tarımsal kalkınmasına büyük destek verdiği gibi, şehrimizin turizm potansiyelini de artıracak."
YEŞİL HAZİNE KENEVİR
Kenevirin dünya üzerinde 50 binden fazla endüstriyel ürünün üretiminde kullanıldığını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, keneviri 'yeşil hazine' olarak tanımladı. Kenevirin mucizevi bir bitki olduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Bir ağaç 20 ila 50 yıl arasında yetişirken kenevir 4 ayda yetişiyor. Kenevir dünyanın her yerinde yetiştirilebilir ve çok az suya ihtiyaç duyar. Kenevir, gerçek bir radyasyon temizleyicidir. Dünyada radyasyon emici olarak kullanılan en iyi hammadde kenevirdir. Bir dönümlük kenevir 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir. Yine bir dönümlük kenevirden 4 dönüm ağaca eş kağıt üretilebilir. Kenevir tam 8 kez kağıda dönüştürülebilirken, ağaç ise 3 kez kağıda dönüştürebilir. 50 binden fazla endüstriyel ürünün üretiminde kullanılabilen kenevir bu nedenlerle yeşil hazine dediğimiz mucizevi bir bitkidir" diye konuştu.
'ÜRETİMDE 20'NCİ ŞEHİRİZ'
Başkan Yüce, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında Samsun'da yaptığı açıklamadan sonra mucizevi bitki kenevirin üretimine yeniden başlandı. İlk etapta 19 şehre üretim izni verildi. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın emrinden sonra biz de fizibilite çalışmalarını gerçekleştirdik ve 20'nci şehir olarak kenevir üretimine başladık. Alancuma'daki Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi'ni UTÇEM proje alanı olarak belirleyerek toplam 100 dekar kenevir tohumunun ekimini gerçekleştirdik. Sayısız faydası olan ve bir zamanlar dünyanın en önemli üretim bitkilerinden biri olan kenevir gibi mucizevi bir bitkiyi tekrar ürettiğimiz için gurur duyuyoruz."
MELEN BOTANİK VADİSİ TARIMSAL KALKINMADA ÖNCÜ OLACAK
Melen Botanik Vadisi'nde milli üretimle güçlü ekonomi hedeflerine ulaşacaklarını ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "4 bin dekar alanı cennet vadisine dönüştürdük. Biberiye, ıhlamur, lavanta ve adaçayının ilk hasadını yaptık. Doğaya önem veren belediyecilik anlayışımızın en güzel yansımalarından bir tanesi olan Melen Botanik Vadimiz her yönüyle şehrimizin tarımsal geleceğine büyük katkı sunmaya devam edecek" dedi.
Başkan Ekrem Yüce, şöyle konuştu:
1.8 MİLYON AROMATİK BİTKİ YETİŞİYOR
"Lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya ve defne başta olmak üzere toplam 1 milyon 815 bin 785 adet aromatik bitkinin yetiştirildiği Botanik Vadimiz şehrimizin tarımsal kalkınmasına büyük destek verdiği gibi, şehrimizin turizm potansiyelini de artıracak."