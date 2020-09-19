Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.09.2020 12:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.09.2020 12:42
    ABONE OL

    yayımlandı: 1100 ve müdür yardımcısı alacak

    Son dakika haberine göre nın 1100 ve müdür yardımcısı alımına ilişkin ilanı yayımlandı. Başvuranların icra müdürü ve müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için "İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği"nde belirtilen şartları taşımaları gerekecek.

    AA
    Resmi Gazetede yayımlandı: Yüzlerce kişi alınacak

    İlana göre, yazılı ve la 1100 ve müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacak.

    Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 22 Kasım Pazar günü yapılacak.

    Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, , Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'daki sınav merkezlerinde saat 13.45'te başlayacak sınav 105 dakika sürecek. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    Başvuranların icra müdürü ve müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için "İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği"nde belirtilen şartları taşımaları gerekecek.

    Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak.

    Sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri Bakanlık internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Resmi Gazetede yayımlandı: Adalet Bakanlığı 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri