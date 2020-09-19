Gümüş fiyatı ne kadar oldu? 19 Eylül bugün ons gram gümüş fiyatı ne kadar kaç TL?

Gümüş fiyatı ne kadar oldu? 19 Eylül gram gümüş fiyatı ne kadar? Güncel gümüş fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan artışın ardından gümüş piyasasında hareketlilik başladı. Düğünlerde gümüşe rağbet arttı. Peki, güncel gümüş fiyatları ne kadar? İşte gümüş gram ons fiyatı…
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?
Gümüş Gram
ALIŞ(TL) 6,50S
SATIŞ(TL) 6,51
GÜMÜŞE RAĞBET ARTTI
Altın fiyatlarının artmasıyla yeni evlenen çiftler düğün takıları olarak gümüşe yöneliyor.
Pandemi dolayısıyla altın fiyatları yükselişe geçti. Altın fiyatlarının artmasından dolayı altın alamayan gelin damatlar düğün takısı olarak gümüşe yöneldi. Gümüşçüler ise gümüşleri altın sarısına boyayarak gümüş takıyı altına benzettiklerini belirtti.
Altın alamayan insanlara gümüşü altın görünümde veriyoruz diyen gümüş satıcısı Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "21 yıldır bu işi yapıyorum. Dolar yükseldiği zaman gümüşte yükseliyor. Altın fiyatları yükseldiği için gümüşe rağbet baya arttı. Gelinlere beştaş yüzük almak isteyenler, alyans almak isteyenler altın almak yerine gümüş olarak alıyor. Altın alamayanlar gelip gümül alıyorlar. Hatta beyaz sade gümüş şeklinde takmak istemeyenler için rengini sarıya boyuyoruz. Aslında biz altın alamayan insanlara gümüşü altın görünümde veriyoruz. Yaptığımız alyansların görüntü itibariyle altından hiçbir farkı yok. Alyansların içinde 925 veya 916 yazması artık insanların umurunda değil. Çünkü altına gücü yetmiyor" dedi.
Gelinlerin artık beşi bir yerde takmak yerine gümüş kolyeler taktıklarını belirten Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "Gelinler eskiden beşibiryerdeler, gerdanlıklar takıyorlardı. Hem bu adet eskide kaldı hem de altın fiyatları yüksek olduğu için alamıyorlar. Gümüş setler tercih edilmeye başlandı. Yine bunlarda da isteyen olursa 22 ayar rengini verip altın gibi gösterte biliyoruz. Altına gücü yetmeyen insanlar altın gibi takabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
Gümüş fiyatlarında artışın olduğunu ancak altın kadar yükseliş olmadığını belirten Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "Gümüş fiyatlarında dolara bağlı olarak artış oldu. Gramı şuan 6.5 TL, Ancak altın kadar yükseliş olmadı. Mesela 10 TL olan bir gümüş ürün 15 TL oldu. O kadar çok bir artış olmadı. Gümüş uygun bir maden olduğu için kullanımı rahat oluyor. Bu nedenle her bütçeye uygun ürün bulunabiliyor. Gümüş hem sağlık açısından hem de cebimiz açısından iyi" diye konuştu.
GÜMÜŞ NEDİR?
İlk gümüş madenlerinin kanıtları M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. M.Ö. 1200 yılına gelindiğinde, dünyadaki gümüş madenciliğinin çoğu, antik Yunan uygarlığı genişledikçe Yunanistan'a kaydı. M.S. 100'de İspanyol gümüş madenleri Roma İmparatorluğu'nun ekonomisini besledi.
Gümüş parlak bir yapıya sahiptir ve beyaz renklidir. Atom ağırlığı yaklaşık olarak 108 gram iken atom numarası ise 47 olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaynama noktası ise oldukça yüksektir ve 1950 derece olarak belirlenmiştir.
GÜMÜŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Eski metalürjistler, galenaları erittiklerinde gümüşün oksijenle kolayca reaksiyona girmediğini gözlemlediler. Ayrıca, gümüşün kendi başına, tabakalara dökülebilen (dövülebilir) ve ince tellere gerilebilen yumuşak bir metal olduğunu fark ettiler.
Gümüş tel, tüm metallerin en yüksek elektrik ve termal (ısı) iletkenliğine sahip olduğu için herhangi bir elektrik tesisatında uzun yıllar kullanılmıştır. Diğer yandan gümüş, elektrik iletkenliğini ölçmek için bir standarttır. Elektrik akımının bir malzemenin içinden akmasına ne kadar izin verdiğinin ölçüsüdür. Gümüşün kablolama için artık kullanılmamasının nedeni, bakırın iyi bir iş çıkarması ve gümüşten çok daha ucuz olmasıdır. Diğer bir nedeni ise doğada nadir bulunan elementlerden biri olmasıdır.
Gümüş tuzları ise zehirlidir. Gümüş tuzları, gümüş nitrat ve gümüş klorür gibi gümüşün iyonik bileşikleridir.
Gümüş değerli bir metaldir ve mücevher, madeni para, elektronik ve fotoğrafta yaygın olarak kullanılan bir elementtir. Herhangi bir metalin en yüksek elektrik iletkenliğine sahiptir. Bu nedenle oldukça fazla değere sahip bir maddedir. Birçok küresel kültür ve dinde, gümüş geleneksel törenlerde kullanılır ve önemli durumlarda mücevher olarak giyilirdi.
Ayrıca deniz suyunu arıtabilen cihazların yapımında da gümüşe yer verilmektedir. Yapısal özellikleri sayesinde artıma işlerinde de ne kadar iyi olduğunu kanıtlamıştır. Son olarak gümüşler boya endüstrisinde de oldukça sık kullanılmaktadır.