Gümüş fiyatı ne kadar oldu? 19 Eylül bugün ons gram gümüş fiyatı ne kadar kaç TL?

Gelinlerin artık beşi bir yerde takmak yerine gümüş kolyeler taktıklarını belirten Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "Gelinler eskiden beşibiryerdeler, gerdanlıklar takıyorlardı. Hem bu adet eskide kaldı hem de altın fiyatları yüksek olduğu için alamıyorlar. Gümüş setler tercih edilmeye başlandı. Yine bunlarda da isteyen olursa 22 ayar rengini verip altın gibi gösterte biliyoruz. Altına gücü yetmeyen insanlar altın gibi takabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Gümüş fiyatlarında artışın olduğunu ancak altın kadar yükseliş olmadığını belirten Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "Gümüş fiyatlarında dolara bağlı olarak artış oldu. Gramı şuan 6.5 TL, Ancak altın kadar yükseliş olmadı. Mesela 10 TL olan bir gümüş ürün 15 TL oldu. O kadar çok bir artış olmadı. Gümüş uygun bir maden olduğu için kullanımı rahat oluyor. Bu nedenle her bütçeye uygun ürün bulunabiliyor. Gümüş hem sağlık açısından hem de cebimiz açısından iyi" diye konuştu.

GÜMÜŞ NEDİR?

İlk gümüş madenlerinin kanıtları M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. M.Ö. 1200 yılına gelindiğinde, dünyadaki gümüş madenciliğinin çoğu, antik Yunan uygarlığı genişledikçe Yunanistan'a kaydı. M.S. 100'de İspanyol gümüş madenleri Roma İmparatorluğu'nun ekonomisini besledi.

Gümüş parlak bir yapıya sahiptir ve beyaz renklidir. Atom ağırlığı yaklaşık olarak 108 gram iken atom numarası ise 47 olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaynama noktası ise oldukça yüksektir ve 1950 derece olarak belirlenmiştir.