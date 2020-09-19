Paranızı sosyal medyada kaptırmayın

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. İşlem yapma yetkisi olanlara para cezası 10 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar para cezası olarak düzenlendi. Yönetmelikte disiplin cezalarını gerektiren fiiller şöyle sıralandı: "Gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmak. Sosyal medya aracılığıyla veya çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak."

Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu özellikle sosyal medyayı ve kitle iletişim araçlarını kullanarak borsa dolandırıcılığı yapanlara göz açtırmıyor. Yetkililer küçük yatırımcıları da bu alanlardan tavsiye almamaları yönünde uyarıyor. Borsada yatırım yapmak isteyen küçük yatırımcıların hangi hisseleri alacakları ya da nasıl seçim yapacakları konusunda yetkili aracı kurum ve bankalardaki uzmanlardan destek alması gerektiğini belirten yetkililer, "Sosyal medya ya da diğer iletişim araçlarıyla hisse tavsiyesi verenlere aldanmayın. Paranızı kaptırmayın. Bilmediğiniz şirket ve sektörlerden uzak durun" dediler.