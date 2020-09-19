



● BAĞLANMIŞ GELİR VE AYLIKLAR: Bağlanmış gelir ve aylıklar için zaman aşımı veya hak düşürücü süre bulunmuyor. Bağlanmış gelir ve aylığı zamanında almamış olanlara, talep halinde ödeme yapılır.



● ÖLÜM TOPTAN ÖDEMESİ: Ölen sigortalının yeterli prim günü yoksa hak sahipleri, yatırılmış primleri toptan alabilir. Ölüm tarihi ile toptan ödeme talep tarihi arasında 5 yıllık süre geçmiş ise ödeme yapılmaz.