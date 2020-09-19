Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ( SGK) ödenen aylık ve gelirler bazen çeşitli nedenlerle alınmayabiliyor. Zaman aşımı süresi geçmeden başvurmak gerekiyor. Sosyal güvenlikte zaman ve hak düşürücü süreler şöyle:
● BAĞLANACAK GELİR VE AYLIKLAR: Gelir/aylığa hak kazanılan tarihten itibaren 5 yıl geçmişse, talep tarihinden geriye doğru 5 yıllık süreye ilişkin gelir/ aylıklar ödenir, 5 yılı aşan tutarlar ödenmez.
● BAĞLANMIŞ GELİR VE AYLIKLAR: Bağlanmış gelir ve aylıklar için zaman aşımı veya hak düşürücü süre bulunmuyor. Bağlanmış gelir ve aylığı zamanında almamış olanlara, talep halinde ödeme yapılır.
● ÖLÜM TOPTAN ÖDEMESİ: Ölen sigortalının yeterli prim günü yoksa hak sahipleri, yatırılmış primleri toptan alabilir. Ölüm tarihi ile toptan ödeme talep tarihi arasında 5 yıllık süre geçmiş ise ödeme yapılmaz.
● ÇEYİZ YARDIMI: Ölüm aylığı almakta olan kız çocuklarına yapılan 24 aylık tutarındaki evlenme ödeneğinin, 5 yıl içinde talep edilmesi gerekiyor.
● CENAZE ÖDENEĞİ: Ölen sigortalıların hak sahiplerine verilmekte olan cenaze ödeneğinin 5 yıl içinde alınmaması halinde hak düşer.
RAPOR PARASI HESAPTA KALIYOR
İşçinin iş kazası, meslek hastalığı, analık ya da hastalık sebebiyle çalışamaması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) tarafından rapor (iş göremezlik) parası ödeniyor. Pek çok çalışan bu parayı almayı unutuyor. Rapor parasında 5 yıl zaman aşımı süresi bulunuyor.