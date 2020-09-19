Niğde elması destekleniyor

Niğde Elma Üreticileri Birliği'nce hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı'ndan (URGE) 2 milyon dolar hibe almaya hak kazanan 'Niğde Elması Dünya Pazarında' projesiyle ürünün rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, "Şu anda Niğde'de üretilen elma, çeşitli ilerde depolanıyor ve oradan pazarlanıyor. Pazar orada oluştuğu için ihracatçı oraya yöneliyor. Niğde'yi pazarlama konusunda cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz" dedi.