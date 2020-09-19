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    • Ekonomi
    • 19.09.2020 Gazete
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    elması destekleniyor

    Elma Üreticileri Birliği'nce hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı'ndan (URGE) 2 milyon dolar hibe almaya hak kazanan '' projesiyle ürünün rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

    Niğde elması destekleniyor
    Niğde Elma Üreticileri Birliği'nce hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı'ndan (URGE) 2 milyon dolar hibe almaya hak kazanan 'Niğde Elması Dünya Pazarında' projesiyle ürünün rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, "Şu anda 'de üretilen elma, çeşitli ilerde depolanıyor ve oradan pazarlanıyor. Pazar orada oluştuğu için ihracatçı oraya yöneliyor. Niğde'yi pazarlama konusunda cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz" dedi.
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