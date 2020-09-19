Maserati, yeni nesil süper spor otomobili MC20'yi tanıttı. İtalya Modena'daki Viale Ciro Menotti Fabrikası'nda üretilen MC20; V6 silindirli, 3.0 litre hacimli, çift turbo beslemeli 630 HP gücündeki V6 Nettuno motora sahip. Araç, 2.9 saniyede 0-100 km/s ve 8.8 saniyede 0-200 km/s hızlanmalarını tamamlarken, 325 km/s'nin üzerinde maksimum hıza ulaşabiliyor.
İsmi, Maserati ve Corse (yarış) kelimelerinden ilham alınarak oluşturulan MC20, hem yarış hem yol otomobili kavramlarını aynı potada eriterek aynı zamanda Maserati'nin yarış dünyasına dönüşünü de simgeliyor.
BUGATTİ SATILIYOR
Volkswagen Group, 22 yıldır sahibi olduğu Fransız süper spor otomobil üreticisi Bugatti'yi satmaya hazırlanıyor. Şirket kaynaklarına dayandırılan iddiaya göre, Bugatti, Hırvat girişimci Mate Rimac'a satılacak. Volkswagen'in niş bir marka olan Bugatti'ye ayırdığı bütçeyi, elektrikli ve otonom otomobillere harcamak istediği belirtiliyor.
İsmi, Maserati ve Corse (yarış) kelimelerinden ilham alınarak oluşturulan MC20, hem yarış hem yol otomobili kavramlarını aynı potada eriterek aynı zamanda Maserati'nin yarış dünyasına dönüşünü de simgeliyor.
BUGATTİ SATILIYOR
Volkswagen Group, 22 yıldır sahibi olduğu Fransız süper spor otomobil üreticisi Bugatti'yi satmaya hazırlanıyor. Şirket kaynaklarına dayandırılan iddiaya göre, Bugatti, Hırvat girişimci Mate Rimac'a satılacak. Volkswagen'in niş bir marka olan Bugatti'ye ayırdığı bütçeyi, elektrikli ve otonom otomobillere harcamak istediği belirtiliyor.