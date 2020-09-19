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    • Ekonomi
    • 19.09.2020 Gazete
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    süper spor otomobili 'yi tanıttı

    , yeni nesil süper spor otomobili 'yi tanıttı. 'daki 'nda üretilen MC20; silindirli, 3.0 litre hacimli, çift turbo beslemeli 630 gücündeki V6 Nettuno motora sahip.

    Yarışa katıldı
    Maserati, yeni nesil süper spor otomobili MC20'yi tanıttı. 'daki 'nda üretilen ; silindirli, 3.0 litre hacimli, çift turbo beslemeli 630 gücündeki V6 Nettuno motora sahip. Araç, 2.9 saniyede 0-100 km/s ve 8.8 saniyede 0-200 km/s hızlanmalarını tamamlarken, 325 km/s'nin üzerinde maksimum hıza ulaşabiliyor.

    İsmi, ve Corse (yarış) kelimelerinden ilham alınarak oluşturulan MC20, hem yarış hem yol otomobili kavramlarını aynı potada eriterek aynı zamanda Maserati'nin yarış dünyasına dönüşünü de simgeliyor.

    BUGATTİ SATILIYOR
    Volkswagen Group, 22 yıldır sahibi olduğu Fransız süper spor otomobil üreticisi Bugatti'yi satmaya hazırlanıyor. Şirket kaynaklarına dayandırılan iddiaya göre, Bugatti, Hırvat girişimci Mate Rimac'a satılacak. 'in niş bir marka olan Bugatti'ye ayırdığı bütçeyi, elektrikli ve otonom otomobillere harcamak istediği belirtiliyor.
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