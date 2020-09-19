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    • Ekonomi
    • 19.09.2020 Gazete
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    Kimlik ve ehliyet birleşiyor

    , Pazartesi gününden itibaren, yeni tip sürücü belgelerinin genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacağını belirterek, "Bu işlem için herhangi bir ücret alınmayacak" dedi.

    Kimlik ve ehliyet birleşiyor
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazartesi gününden itibaren, yeni tip sürücü belgelerinin genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacağını belirterek, "Bu işlem için herhangi bir ücret alınmayacak" dedi. Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gerektiği gibi sürücü belgesinin de kimlikten otomatik olarak silineceğini belirten Soylu, şöyle konuştu: "Fiziki olarak ehliyetiniz olmak durumunda ama trafik denetimlerinde ayrıca sürücü belgesi ibraz etme zorunluluğu ortadan kalkacak."
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