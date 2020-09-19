Emekliye ek ödeme müjdesi! Ek ödeme artışı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yıl için heyecanlı bekleyiş devam ederken milyonlarca emekli ek ödeme, promosyon, maaş zammı ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Her ay maaşlarında yüze 4'ü 5'i oranında ek ödeme alan emekliler, ek ödemelerde artış istiyor. TÜED tarafından ek ödemede artış talebi gündeme getirilmişti. Eğer bu talep hayata geçerse 382 liraya varan artış olacak. Ek ödeme AGİ'yle eşitlenirse en yüksek maaşı alan emeklinin ek ödemesi 637 liraya çıkacak. Peki, ek ödeme artışı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte konu hakkında detaylar

İKİ FARKLI FORMÜL

Ek ödeme tutarına göre maaşlarda artış görülüyor. TÜED tarafından ek ödemelerde artış gündeme taşınmıştı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödeme artışında iki farklı formül gündemde.