Borsada tarihi düzenleme! Cezası arttı





EMİR İPTALİ SADECE YILDIZ PAZAR'DA

- 1 Ekim'den itibaren, Açılış Seansı'nın son 5 dakikasında emir iptali ve bu seansa piyasa emri gönderme imkânı sadece Yıldız Pazar hisselerinde olacak. Ana, Alt, Yakın İzleme Pazarı (YİP) ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nun ( PÖİP) açılış seanslarına piyasa emri gönderilemeyecek ve bu seansın son 5 dakikasında emir iptali olmayacak.

- Tek fiyat emir toplama süresinde bilgi yayınları sadece Yıldız ve Ana Pazar hisselerinde gerçekleşecek. Alt Pazar, YİP ve PÖİP hisselerinin tek fiyat emir toplama süresinde bilgi yayın kısıtlaması yapılacak.

- Fiyat marjları Yıldız Pazar için %20, Ana Pazar için %15 ve diğer pazarlar için %10 olacak. Ancak Borsa İstanbul tarafından fiyat oynaklıklarının önüne geçmek için getirilen Yıldız ve Ana Pazar hisselerindeki yüzde 10 fiyat marjı uygulaması halen yürürlükte bulunuyor.

- Yeni düzenleme ile Yıldız ve Ana Pazar hisseleri, kredili işlem ve açığa satışa konu olabilecek. Alt Pazar, YİP ve PÖİP hisseleri kredili işleme ve açığa satışa konu olamayacak.

- Alt Pazar, YİP ve PÖİP'de işlem gören hisseler için Brüt Takas uygulanacak. Mevcutta sadece PÖİP hisseleri için Brüt Takas uygulanıyordu.

- 1 Ekim'den itibaren, Yıldız, Ana ve Alt Pazar "sürekli müzayede"; YİP ve PÖİP ise günde 5 kez "tek fiyat" ile işlem görecek. Gelişen işletmeler Pazarı'nda işlem gören hisseler 1 Ekim'den itibaren Alt Pazar'a dahil olacağından bu hisseler de sürekli müzayede yöntemi ile işlem görecekler.