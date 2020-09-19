Bekçi alımı başvuru ekranı! İstanbul 400 bekçi alımı başvuru nasıl yapılır? Bekçilik başvuru ücreti ne kadar?

Bekçi başvuru ücreti ne kadar? Bekçi alımı başvuru ekranı erişime açıldı. E-Devlet üzerinden bekçilik başvuruları başladı. Bekçi başvurusu yapmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini tamamlıyor. İstanbul'da göreve başlayacak 400 kişinin belirleneceği süreç başladı. Polis Akademisi tarafından başvuru kılavuzu duyuruldu. Böylelikle başvuru ücreti de belirlenmiş oldu.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,