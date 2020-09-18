FED'in son toplantısında geçmişte ne söylediyse aynısını tekrarladığını ifade eden Doğan, "FED toplantısının orta uzun vadede etkisi sıfır diyebileceğimiz bir noktaya gelecektir. Bugünden sonra muhtemelen kimse FED'i kimse konuşmayacaktır" dedi.

"PİYASALAR İÇİN EN KRİTİK KONU ABD SEÇİMLERİ"

Piyasalar için en kritik konunun ABD seçimleri olduğunu bildiren Doğan, "Şu anda ABD seçimlerine yönelik piyasaların çok en bir fiyatlaması yok ve piyasalar neyi fiyatlayacağını bilmiyor. Bir tarafta Trump'ın getirdiği belirsizlikler bir tarafta Biden'ın kazanması durumunda ortaya çıkabilecek vergi artışları vs… var. Bu çerçevede piyasa tam olarak kime ne değer vereceğini nasıl fiyatlayacağı konusunda kararsız gibi görünüyor" dedi.

"TRUMP AŞIYI 3 KASIM'DAN ÖNCE DEVREYE ALMAYA ÇALIŞIYOR"

3 Kasım'ın oldukça yaklaştığını ve piyasalarda volatiliteyi getirebilecek ana etmenin ABD seçimleri olduğunun altını çizen Doğan, "Salgın konusunda aşıyla ilgili çalışmalar var. Trump aşıyı 3 Kasım'dan önce devreye almaya çalışıyor. Devreye alınacak aşının devreye alındıktan sonra yan etkilerinin ortaya çıkması vs… gibi konuların gündeme gelmesi ekstra skandalları beraberinde getirir. Bunları da piyasa tartışıp biçiyor olacak. Ana iki konumuz bu olacak. Biri seçimler biri de aşıyla ilgili süreç" dedi.