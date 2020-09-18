Süt Parası Ne Zaman Ödenir? Süt Parası Nereye Yatırılır?

Süt parası desteği başvurunun onaylanmasından sonraki takip eden ayın 8-14 günleri arasında yatırılır. Bebeğin doğumundan itibaren 5 yıl içinde süt parası ödeneği için başvuruda bulunabilir. Her bebek için yalnızca tek sefer ödenen süt parası, SGK üzerinden tanımlanan banka hesapları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılır. Annenin Ziraat Bankası hesabı varsa; süt parası direkt olarak bu hesaba aktarılır. Ziraat Bankası hesabı olmayanlar için ise alternatif ikamet adresine en yakın yerdeki PTT şubesidir. Aynı zamanda SGK üzerinden Halk Bank, Vakıfbank ve Akbank hesaplarından birini tanımlayarak da ödenek alınabilir.

Süt Parası Ne Kadardır?

Emzirme ödeneği, 2020 yılında asgari ücrete yapılan zam ile birlikte artış göstermiştir. Sadece 1 ay alınabilen süt parası 2020 yılı içerisinde 202 TL olarak belirlenmiştir. Vatandaşlar hak kazandıkları süt parası ödeneklerini 5 yıl içinde belirlenen banka ya da PTT'lerden alabilirler.