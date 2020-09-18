Emzirme yardımı nasıl alınır, şartları nelerdir? Emzirme yardımı başvurusu nereye yapılır? Ödemeler hangi bankadan alınır?

SÜT PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

4A sigortalı annelerin ya da eşleri çalışmayan babaların normal şartlarda süt parası desteği için başvuruda bulunmasına gerek kalmaz. Doğumun hemen ardından hastane tarafından; bebeğin ve ebeveynlerin bilgileri SGK sistemine aktarılır. Ebeveynlerin banka hesabının olması durumunda süt parası bu hesaba; aksi durumlarda ise PTT'ye aktarılır. 4B sigortalı annelerin ya da eşleri çalışmayan babaların süt parası yardımında faydalanması için ikamet ettikleri il ya da ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurularını iletmeleri gerekir. Başvuru sırasında kişileri yanında; süt parası başvuru dilekçesi, doğum raporu ve kimlik belgesi gibi evrakların olması şarttır.

Süt Parası Yardımından Yararlanmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Süt parası desteğinden 4A ve 4B sigortası kapsamında olan kadınlar ve eşleri çalışmayan erkek çalışanlar yararlanabilir. Süt parası ödemesi, Emekli Sandığına (4C) bağlı kadın ya da erkek sigortalı çalışanlar için geçerli değildir. 2015 yılından sonra doğan her çocuk için ayrı yapılan süt parası ödemesi sadece bir kez olmak şartıyla başvurusu onaylanan anne ve babalara ödenir.