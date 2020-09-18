Kapanış saatlerinde güncel döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler canlı alış satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,5570 liradan liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,9560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9580 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5590 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9260 lira olmuştu. Peki, dolar, sterlin ve euro ne kadar oldu? İşte 18 Eylül CANLI dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları

DOLAR, STERLİN VE EURO NE KADAR OLDU?