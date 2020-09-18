Kapanış saatlerinde güncel döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler canlı alış satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,5570 liradan liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,9560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9580 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5590 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9260 lira olmuştu. Peki, dolar, sterlin ve euro ne kadar oldu? İşte 18 Eylül CANLI dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları
DOLAR, STERLİN VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 474 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 457 bin lira, en yüksek 476 bin 470 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 474 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 332 milyon 351 bin 924,90 lira, işlem miktarı ise 2.877,74 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 364 milyon 847 bin 52,58 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler Anonim Şirketi, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, yeni güne satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 371 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 6.022 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 13.208 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 5.021 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 azalışla 7.012 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 19.685 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1844'ten işlem görüyor.
Analistler, önceki günkü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının ardından küresel piyasalarda etkili olan karışık seyrin devam ettiğini belirterek, makroekonomik veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid) tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Brexit görüşmelerine ilişkin Avrupa Birliği tarafından pozitif açıklamalar gelse de belirsizliklerin devam ettiğini vurgulayan analistler, bugün ABD'de ödemeler dengesi ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da Üretici Fiyatları Endeksi aylık bazda değişmezken, yıllık ise yüzde 1,2 geriledi.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Japonya'da çekirdek enflasyonun ağustosta yıllık yüzde 0,4 azalarak beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarak haftayı 23.360 puandan tamamladı.
Dün 104,5 ile 31 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen dolar/yen paritesi, bugün de gerilemesini sürdürürken saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 104,7 seviyelerinden işlem görüyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 artışla 2.228 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 39.053 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 primle 24.4889 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,3 artarak 2.412 puandan kapandı.