Piyasaların kapanış saatlerinden itibaren 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları merakla sorgulanıyor. Bugün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 332 milyon 351 bin 924,90 lira, işlem miktarı ise 2.877,74 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 364 milyon 847 bin 52,58 lira oldu. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Eylül Kapalıçarşı CANLI anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?