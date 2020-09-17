SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?

Artık E-Devlet Kapısı portalı aracılığı ile yapabildiğimiz SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi sayesinde sigortalılık tescil ve hizmet dökümü bilgilerine ulaşmamız çok daha kolay hale geldi. E-Devlet Kapısı portalından 7/24 kesintisiz SGK hizmet dökümü belgesini almak için sorgulama yapabilirsiniz. E-Devlet Kapısı portalındaki tüm internet servisleri için olduğu gibi SGK hizmet dökümü sorgulama ve belge alma işleminizde de E-Devlet kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. E-Devlet Kapısı üzerinden SGK hizmet dökümü belgesini alabilmek için;

Tarayıcınızın arama bölümüne "turkiye.gov.tr" yazarak, E-Devlet Kapısı ana sayfasına ulaşın.

E-Devlet Kapısı ana sayfasındaki sağ kısımda bulunan "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın ve kimlik doğrulama sayfasına ulaşın.

E-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sayfasında "T.C. kimlik numarası" ve "E-Devlet Şifresi" kısımlarını doldurun(Dilerseniz "Mobil İmza", "E-İmza", "T.C. kimlik kartı" ve "İnternet bankacılığı" şeklindeki diğer giriş yöntemlerini de kullanabilirsiniz.

E-Devlet kimlik doğrulama işleminden sonra ulaştığınız kişisel E-Devlet sistemi sayfasında bulunan "Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim" kısmına "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" yazarak, aratın.

Arama sonuçları arasında yer alan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" seçeneğine tıklayın.

Açılan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ekranında kolay bir şekilde tüm sigortalılık bilgilerinizi ve hizmet dökümü detaylarınızı görüntüleyebilirsiniz.