Milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konulardan biri emeklilik sorgulama ve ne zaman emekli olacağını öğrenmek oluyor. SSK SGK hizmet sorgulama işlemi aslında çok kolay br şekilde yapılabiliyor ve böylece ne kadar prim ödediğinizi görebiliyorsunuz. Peki TC kimlik no ile öğrenme nasıl yapılıyor? SSK SGK hizmet sorgulama ile sigorta hizmet dökümü görüntüleyebileceğiniz gibi isterseniz çıktısını da alabiliyorsunuz. SSK SGK hizmet sorgulama hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
SGK Hizmet Dökümü Belgesinde Hangi Bilgiler Var?
SGK sistemlerinde kayıtlı olan tüm sigortalılık bilgileri SGK hizmet dökümü belgesinde bulunuyor. Artık E-Devlet Kapısı portalından hızlı ve kolayca ulaşılabilen SGK hizmet dökümü belgesinde, sigortalılığınızla ilgili merak ettiğiniz tüm bilgiler bulunmaktadır. SGK hizmet dökümü belgesinde;
- SGK ilk işe giriş tarihi,
- SGK sicil numarası,
- SGK işe giriş ve çıkış tarihleri,
- Prim ödemeleri(miktar ve dönem),
- SGK tescil durumu,
- SGK toplam kazanç,
Şeklindeki bir sigortalılığa ait olan tüm bilgiler yer almaktadır. İçeriğinde bulunan bu bilgiler dolayısı ile SGK hizmet dökümü belgesi, pek çok resmi işlemde sigortalıya dair en detaylı verileri sağlamaktadır. Bu özelliği dolayısı ile de günümüzde pek çok resmi işlemde ihtiyaç duyduğumuz belgelerden birisidir.
SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?
Artık E-Devlet Kapısı portalı aracılığı ile yapabildiğimiz SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi sayesinde sigortalılık tescil ve hizmet dökümü bilgilerine ulaşmamız çok daha kolay hale geldi. E-Devlet Kapısı portalından 7/24 kesintisiz SGK hizmet dökümü belgesini almak için sorgulama yapabilirsiniz. E-Devlet Kapısı portalındaki tüm internet servisleri için olduğu gibi SGK hizmet dökümü sorgulama ve belge alma işleminizde de E-Devlet kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. E-Devlet Kapısı üzerinden SGK hizmet dökümü belgesini alabilmek için;
- Tarayıcınızın arama bölümüne "turkiye.gov.tr" yazarak, E-Devlet Kapısı ana sayfasına ulaşın.
- E-Devlet Kapısı ana sayfasındaki sağ kısımda bulunan "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın ve kimlik doğrulama sayfasına ulaşın.
- E-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sayfasında "T.C. kimlik numarası" ve "E-Devlet Şifresi" kısımlarını doldurun(Dilerseniz "Mobil İmza", "E-İmza", "T.C. kimlik kartı" ve "İnternet bankacılığı" şeklindeki diğer giriş yöntemlerini de kullanabilirsiniz.
- E-Devlet kimlik doğrulama işleminden sonra ulaştığınız kişisel E-Devlet sistemi sayfasında bulunan "Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim" kısmına "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" yazarak, aratın.
- Arama sonuçları arasında yer alan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" seçeneğine tıklayın.
Açılan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ekranında kolay bir şekilde tüm sigortalılık bilgilerinizi ve hizmet dökümü detaylarınızı görüntüleyebilirsiniz.
E-Devlet SGK Hizmet Dökümü Belgesi Alma
E-Devlet Kapısı üzerinden SGK hizmet dökümü belgesi almak için ise "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" servisini kullanabilirsiniz. Bunun için;
- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü servisindeki "Barkodlu Belge Oluştur" seçeneğine tıklayın.
- Oluşturulan barkodlu belgeyi kullanabilmek için öncelikle "Dosyayı İndir" seçeneğine tıklayarak, bilgisayarınıza indirin. Bilgisayarınızın yazıcı bağlantısı veya taşıyıcı bellek aracılığı ile SGK hizmet dökümü belgenizi kullanabilirsiniz.
- Dilerseniz sayfadaki "E-Posta Gönder" seçeneğine tıklayarak, SGK hizmet dökümü belgesini vereceğiniz kişi ya da kurum e-posta adresine doğrudan gönderimini gerçekleştirebilirsiniz.