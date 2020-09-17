1500 TL kazanç garantili! Oturduğunuz yerden para kazanın

En az 1500 TL kazanın! Evden iş yaparak gelir elde etmek isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Evden iş yapmak için size uygun olan iş imkanlarını belirlemeniz gerekmektedir ve buna uygun sermaye birikiminizin arka planda olması gerekmektedir. İlk dakikadan itibaren yüksek kazanç beklentisi içerisine girmemeniz de bilinmesi gereken bir başka detay.
Evde yapılacak basit el işi ürünler
1 – Daha süslü gözükmeleri için mumları paketleyin. Uzun ve düz olan mumlarla başlayın. Güzel ve çekici ev dekorasyonu ürünleri yaparak para kazanabilirsiniz. Kokusuz beyaz mumlar seçmeniz daha farklı tasarımlar yapmanıza yardımcı olur. Ancak isterseniz koku ve renk değişimleri de yapabilirsiniz.
Vanilyalı veya kokusuz bir mum ve biraz ip veya deri alın. Mumun kenarlarına tarçın çubuklarını dizin ve tarçın çubuklarını deri veya ip yardımıyla bağlayarak muma sabitleyin. Tarçın ısındıkça çok güzel bir koku verecektir.
Dikdörtgen bir çuval bezi ve desenli bir bez alın. Kumaş makası yardımıyla büyük bir parça çuval bezi ve çuval bezinin ortasına gelecek büyüklükte desenli kumaş kesin. Sıcak tutkal veya diğer güçlü yapıştırıcılardan kullanarak desenli parçayı çuval bezine yapıştırın. Daha sonra bu parçayı biraz ip yardımıyla muma bağlayın.
Geniş ağızlı küçük bir cam turşu kavanozu alın. Kavanozun tabanına yapıştırıcı sürün ve mumu yapıştırıcının üstüne oturtun. Mum ve kavanoz arasında kalan boşlukları düz cam taşlarla doldurun. Taşlar bir veya iki renkli olabilir. Mum aydınlandığında renkler ışıldayacaktır.
2 – Gösterişli buzlu camlar yapın. Ucuz şarap kadehleri veya konyak bardakları alın. Birkaç lastik bantla etraflarını sarın, içlerini gazete ile doldurun ve daha sonra dışına dikkatli bir şekilde frost-finish sprey uygulayın. Yüzeyi aşınmış etkisi vermek için boya kuruduktan sonra lastik bantları çıkarın.
Bardaklar düzgün gözükecektir ancak sakın bardakları mikrodalga fırına veya bulaşık makinesine koymayın. Bu bilgiyi müşterilere verdiğinizden de emin olun.
3 – Geri dönüştürülmüş saçaklı şallar yapın. Herhangi yumuşak bir tişörtle başlayın. Kumaş makası kullanarak tişörtü dikkatli bir şekilde koltuk altından itibaren kesin. Tişörtün tüpe benzer alt bölümünü ( kestiğiniz bölüm ) alın ve düz bir yere serin. Daha sonra kestiğiniz parçayı alın ve makas kullanarak dik saçaklar yapacak şekilde kesin. Kesikler arasında aralıklar bırakın. Alt bölümde saçaklar oluştuktan sonra dikkatli bir şekilde her parçayı bükün ve aşağı doğru çekin.
Tişörtten saçaklı şal yapımı oldukça kolaydır ancak pratik gerektirir. Ucuz tişörtler alın veya evdeki eskimiş tişörtleri kullanarak pratik yapın.
Satışla ilgili ipuçları
1 – Yaptığınız harcamaların kayıtlarını saklayın. Ne ödeyeceğinize karar verirken ne harcadığınızı bilmenize yardımcı olur. Malzeme giderlerine ek olarak harcadığınız zamanı ve satacağınız ürünlerin sergileme masraflarını da hesapladığınızdan emin olun. Bunlar makul minimum fiyatı bulmanıza yardımcı olur. Bu sayede satış yaparken kendinizi kandırılmış hissetmezsiniz.
2 – En uygun fiyatları bulmak için çarşı pazar dolaşın. Rekabeti araştırın. Benzer ürünlerin ortalama satış fiyatları hakkında bilgi almaya çalışın. Bu size bir fiyat aralığı verecek ve belki bir tanesi kar marjınızı ciddi anlamda yükseltecektir.
3 – Örnekler sunun. Sabun, banyo tuzu veya yiyecek gibi tüketilen bir ürün yapıyorsanız yakınlarınızdan geçen insanlara ikramlar sunun. Ürünleriniz kendini gösterirse müşteriler daha sonra tekrar gelerek ürünlerinizden almak isteyecektir.
4 – Kampanyalar yapın. Ne yaptığınızın bir önemi yok müşterilerinizi memnun etmek için üç numaralı kuralı takip etmelisiniz. Her kalemin belli bir maliyeti vardır ancak aynı kalemden üç tane alırsanız uygun bir indirim alırsınız. İndirimler genelde %20 ve %30 arasında olur ancak siz kendi kar marjınıza göre ayarlama yapabilirsiniz. İki kavanoz reçel ve bir kutu ev yapımı kurabiye 24 lira yerine 20 lira diye belli ürün gruplarından indirimler yapabilirsiniz.