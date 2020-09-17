Son dakika: Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 2 milyar TL'lik kaynak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covıd-19 salgını ile mücadele döneminde, Mart ayından bu yana 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na 2 milyar TL kaynak aktardıklarını açıkladı.