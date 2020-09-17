Tüm çalışanların hayali iyi bir maaşla emekli olmak. 5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor.
2008'DEN SONRA FARKLI
Ancak son 3.5 yıl, yani 1.261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Emeklilik tarihlerinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1.261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.
Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1.261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan emekli olabiliyorsunuz.
Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanı doğuyor. Emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yıl, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı. Eşitlik halinde de son kuruma bakılıyor.
DAHA AZ PRİM İMKANI
Örneğin; Bay A, 10.05.1992'de Bağ-Kur'lu olarak çalışmaya başladı. Bay A için emeklilik şartları 9 bin gün (25 yıl) prim ödemek ve 53 yaşını tamamlamak. Bay A, eğer son 1.261 günde Bağ-Kur yerine SSK'lı olursa bu kez ödeyeceği prim günü 5600'e düşecek ve daha erken emekli olacak. Eğer yaşı da müsaitse emekli olup 9.5 yıl daha fazla maaş alacak, üstelik maaşı yüksek olacak.