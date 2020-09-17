



DAHA AZ PRİM İMKANI

Örneğin; Bay A, 10.05.1992'de Bağ-Kur'lu olarak çalışmaya başladı. Bay A için emeklilik şartları 9 bin gün (25 yıl) prim ödemek ve 53 yaşını tamamlamak. Bay A, eğer son 1.261 günde Bağ-Kur yerine SSK'lı olursa bu kez ödeyeceği prim günü 5600'e düşecek ve daha erken emekli olacak. Eğer yaşı da müsaitse emekli olup 9.5 yıl daha fazla maaş alacak, üstelik maaşı yüksek olacak.