



Gıdada hileciler durmak bilmiyor. Daha çok kazanç uğruna gıdaya hile karıştırıyor, sağlığımızla da oynuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı; taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen 91 firmaya ait 113 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.







Çoğunluğu süt ve süt ürünleriyle et ve et ürünleri olmak üzere, alkollü içkiler, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve ürünleri, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri ve takviye edici gıdalarda uygunsuzluk tespit edildi.