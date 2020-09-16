Gıdada hileciler durmak bilmiyor. Daha çok kazanç uğruna gıdaya hile karıştırıyor, sağlığımızla da oynuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı; taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen 91 firmaya ait 113 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.
Çoğunluğu süt ve süt ürünleriyle et ve et ürünleri olmak üzere, alkollü içkiler, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve ürünleri, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri ve takviye edici gıdalarda uygunsuzluk tespit edildi.
İLAÇLI ÇİKOLATA
Süt ve süt ürünlerinde bitkisel yağ ve nişasta, et ve et ürünlerinde ise kanatlı, sakatat, at ve tek tırnaklı eti belirlendi. Alkollü içkilerde ciddi tahribatlara yol açan, karaciğer ve pankreas kanserine sebebiyet verebilen 'tersiyer butil alkol' bulunurken; alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi çıktı. Sızma zeytinyağı olarak satılan yağların içerisinde tohum yağı bulunduğu tespit edildi. Çikolatalar, enerji içeceklerinde ve takviye edici gıdalarda ilaç etken maddesi olduğu saptandı.