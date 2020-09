İLAÇLI ÇİKOLATA

Süt ve süt ürünlerinde bitkisel yağ ve nişasta, et ve et ürünlerinde ise kanatlı, sakatat, at ve tek tırnaklı eti belirlendi. Alkollü içkilerde ciddi tahribatlara yol açan, karaciğer ve pankreas kanserine sebebiyet verebilen 'tersiyer butil alkol' bulunurken; alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi çıktı. Sızma zeytinyağı olarak satılan yağların içerisinde tohum yağı bulunduğu tespit edildi. Çikolatalar, enerji içeceklerinde ve takviye edici gıdalarda ilaç etken maddesi olduğu saptandı.