O ödemeler anında iade edilecek! Arsa, ev, konut, daire, bağ, bahçe, tarla, yazlık, villa gibi...

Günümüzde pek çok vatandaşımız her yıl eşit oranlar kapsamında emlak vergi ödemelerini gerçekleştirmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar kapsamında bazı bireylerin tüm vergiler de olduğu gibi bu vergiden de muaf olabileceğini açıklaması ile birlikte dikkatleri üzerine çekti. Emlak vergisi muafiyet şartları 2020 açıklandı.