O ödemeler anında iade edilecek! Arsa, ev, konut, daire, bağ, bahçe, tarla, yazlık, villa gibi...

Günümüzde pek çok vatandaşımız her yıl eşit oranlar kapsamında emlak vergi ödemelerini gerçekleştirmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar kapsamında bazı bireylerin tüm vergiler de olduğu gibi bu vergiden de muaf olabileceğini açıklaması ile birlikte dikkatleri üzerine çekti. Emlak vergisi muafiyet şartları 2020 açıklandı.
EMLAK VERGİ MUAFİYETİ
Emlak vergisi ödemesi için aranılan muafiyet şartlarını taşıyan kişiler emlak vergisi ödemezken bu kişilerin dışında kalan adına kayıtlı tapusu olan herkes emlak vergisi mükellefi olarak kabul edilmektedir. Emlak vergisi ödemesi yapan kişilere belediyeler tarafından geriye dönük 5 senelik zaman zarfı içerisinde ödedikleri paraları geri iade edilmektedir. Emlak vergisi iadesi için kişinin ödeme yapmış olduğu makbuzlar ile ödeme yapmış olduğu emlak vergisi servisine başvuru yapması yeterlidir.
EMLAK VERGİSİNDEN NASIL MUAF OLUNUR?
Taşınmaz mal sahibi olan herkes kanunen ödemesi zorunlu tutulan emlak vergisi mükellefi olarak kabul edilmektedir.
Kimler emlak vergisi öder, kimler ödemez sorusu çokça sorulmakta olup emlak vergisi muafiyet hakkı olanların dışında tüm taşınmaz sahipleri emlak vergisi ödemekle yükümlüdür.
Emlak vergisi muafiyet hakkından yararlanan kişiler ise;
Hiçbir geliri olmayan ev hanımları,
Emekli maaşı dışında hiçbir geliri olmayan emekliler,
İşsiz olduğu için geliri bulunmayan işsiz kişiler,
Şehidin dul eşi ve yetimleri olarak sıralanmaktadır.
EMLAK VERGİ MUAF OLMA ŞARTLARI BELİRLENDİ Mİ?
Emlak vergisinden muaf olma şartlarının neler olduğuna baktığımızda öncelikle hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri,
Ticari Ve Mesleki Faaliyet Geliri,
Tarımsal Faaliyet Geliri,
Menkul Ve Gayrimenkul Geliri,
Faiz Geliri Veya Benzeri Türde Bir Gelirinin Olmaması Şartı Aranmakta.
Geliri olmadığına dair bir belge ile meskeninin bağlı bulunduğu belediyenin mali hizmetler müdürlüğüne dilekçe ile taahhüt vererek başvuru yapanlar emlak vergisinden muaf tutulur.