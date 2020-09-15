Artık yasal olarak zorunlu değil vatandaşa dikte edilemez..

54. Günde İhtar Çekilir

Hürriyet'in haberine göre, ödenmeyen borçların 54. gününde borç sahibine ihtar çekilir. Bununla birlikte, gecikme faizi ile birlikte eğer ihtar çekilmişse ihtar ücreti de borçluya yansır. Ayrıca, 54 günlük ödeme yapmayıp ihtar alırsanız, hem gecikme faizini hem de ihtar ücretini ödeyerek gecikme gün sayınızı geriletme şansınız bulunuyor.

90 Günden Sonra Hukuki Süreç Başlar

Banka, 90 günlük süreçten sonra, borçlu ile doğrudan iletişime geçer ve geciken 3 aylık borcun faizi ile ödenmesini ister. Bununla birlikte ihtar parasını da borçlunun ödemesi gerekir. Bu kapsamda, kalan borcun tamamını faizi ve ihtar ücreti ile birlikte öderseniz yasal takip durdurulur.

Bunun dışında yapılandırma da talep edebilirsiniz. Yani borçlu 90 gün içerisinde borcunu ödemez ise hukuki süreç başlatılır.