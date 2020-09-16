İmarda yeni dönem! İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere...

TAMAMI İSTERSE OLACAK

- Parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu ve kat adedini artıran plan değişiklikleri yapılamayacak. İmar planının koşullarını değiştirmemek kaydıyla sadece fonksiyon değişikliği yapılabilecek ve bu değer artışına tabi olacak.

- Plan değişikliğinin kabul edilmesi için ana planın sürekliliğini, bütünlüğünü, bölgedeki sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmaması koşulu aranacak. Değişikliği tüm arsa sahiplerinin talep etmesi gerekecek.

- 1000 metrekareden küçük imar adalarında plan değişikliği yapılamayacak.1000 metrekare ve daha büyük imar adalarında, ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini artıran, fonksiyon değişikliği getiren plan değişiklikleri ancak ihtiyaç duyulan donatı alanlarını 500 metrelik yarıçap içinde sağlaması halinde yapılabilecek.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

- Plan değişiklikleri sonucunda değerinde artış olan taşınmazın artan değerinin tamamı değer artış payına dahil edildi. Değişiklik talep edenler değerleri en az iki lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşuna hesaplatacak. Hazırlanan raporlar, kıymet takdir komisyonunca değerlendirilecek ve değer artışı tespit edilecek.

- Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya inşaat ruhsatının alımı aşamasında önce ödenecek.