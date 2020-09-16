Özel sektörün kredi borcu azaldı

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar gerileyerek 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 9,3 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 684 milyon dolar düşüşle 6,9 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin, temmuzda 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 589 milyon dolar artışla 6,2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 370 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.



BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 41,9 MİLYAR DOLAR

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, temmuzda geçen yılın sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 14,8 milyar dolar azalarak 110,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç miktarı 206 milyon dolar azalarak 8,3 milyar dolara geriledi.