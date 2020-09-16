Konut satışlarındaki hareketlilik devam ediyor: 1 milyon kişi ‘ev’lendi





BAKAN PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberlerin gelmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Konut satışları Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artarak 170 bin 408'e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza 'hayırlı olsun' diyor, sektörümüzü kutluyorum" ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, paylaşımında son 3 yılın Ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarının yer aldığı grafiğe de yer verdi. Buna göre, Ağustos 2018'de 105 bin 154 olan konut satışı sayısı, geçen yılın aynı ayında 110 bin 538'e, bu yıl Ağustos'ta da 170 bin 408'e yükseldi.



İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor!



Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408'e ulaştı.



Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum.👏 pic.twitter.com/ERpTgpP1G6 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 15, 2020

geçen ay satılan 3 bin 893 adet konut, tarihin en yüksek Ağustos rakamları olarak kayıtlara geçerken, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü Mart ayındaki satışları da geçmiş oldu.