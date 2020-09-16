Konut satışlarındaki hareketlilik devam ediyor: 1 milyon kişi ‘ev’lendi

Konut satışlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ağustos'ta satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artışla 170 bin 408 olarak gerçekleşti. Son 3 ayda ülke genelinde satılan konut sayısı 590 bin adedi bulurken; Ocak-Ağustos döneminde pandemiye rağmen satışı gerçekleştirilen konut adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42.6 artışla 1 milyon 24 bin 534'e ulaştı. Ağustos'ta konut satışlarında, İstanbul 30 bin 292 konutla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 17 bin 131 konut satışıyla Ankara, 11 bin 145 konut satışıyla İzmir izledi. İpotekli konut satışları Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 122.6 artarak 76 bin 19'a çıktı.
BAKAN PAYLAŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberlerin gelmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Konut satışları Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artarak 170 bin 408'e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza 'hayırlı olsun' diyor, sektörümüzü kutluyorum" ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, paylaşımında son 3 yılın Ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarının yer aldığı grafiğe de yer verdi. Buna göre, Ağustos 2018'de 105 bin 154 olan konut satışı sayısı, geçen yılın aynı ayında 110 bin 538'e, bu yıl Ağustos'ta da 170 bin 408'e yükseldi.
İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 15, 2020
Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408'e ulaştı.
Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum.👏 pic.twitter.com/ERpTgpP1G6
YABANCIYA SATIŞTA AĞUSTOS REKORU
Yabancılara geçen ay satılan 3 bin 893 adet konut, tarihin en yüksek Ağustos rakamları olarak kayıtlara geçerken, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü Mart ayındaki satışları da geçmiş oldu.