Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Konut satışlarındaki hareketlilik devam ediyor: 1 milyon kişi ‘ev’lendi

    Ağustos’ta satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artışla 170 bin 408 olarak gerçekleşti. 8 ayda 1 milyon barajı aşılırken; Hazine ve Maliye Bakanı , 'sektörümüzü kutluyorum' dedi.

    Konut satışlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ağustos'ta satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artışla 170 bin 408 olarak gerçekleşti. Son 3 ayda ülke genelinde satılan konut sayısı 590 bin adedi bulurken; Ocak-Ağustos döneminde pandemiye rağmen satışı gerçekleştirilen konut adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42.6 artışla 1 milyon 24 bin 534'e ulaştı. Ağustos'ta konut satışlarında, İstanbul 30 bin 292 konutla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 17 bin 131 konut satışıyla Ankara, 11 bin 145 konut satışıyla İzmir izledi. İpotekli konut satışları Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 122.6 artarak 76 bin 19'a çıktı.



    BAKAN PAYLAŞTI
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak    , istihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberlerin gelmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Konut satışları Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artarak 170 bin 408'e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza 'hayırlı olsun' diyor, sektörümüzü kutluyorum" ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, paylaşımında son 3 yılın Ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarının yer aldığı grafiğe de yer verdi. Buna göre, Ağustos 2018'de 105 bin 154 olan konut satışı sayısı, geçen yılın aynı ayında 110 bin 538'e, bu yıl Ağustos'ta da 170 bin 408'e yükseldi.



    YABANCIYA SATIŞTA AĞUSTOS REKORU
    Yabancılara     geçen ay satılan 3 bin 893 adet konut, tarihin en yüksek Ağustos rakamları olarak kayıtlara geçerken, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü Mart ayındaki satışları da geçmiş oldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Konut satışlarındaki hareketlilik devam ediyor: 1 milyon kişi ‘ev’lendi
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri