Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.09.2020 23:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2020 23:03
    ABONE OL

    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kaybıyla 'ü 1.107,11 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kartonsan 738,40 671,30 10,00
    Halk GMYO 2,39 2,23 7,17
    Yataş 8,65 8,09 6,92
    Sasa Polyester 17,00 16,27 4,49
    Akçansa 13,20 12,64 4,43
    Borusan Mannesmann 13,60 13,14 3,50
    Şekerbank 1,51 1,46 3,42
    Çimsa 12,16 11,78 3,23
    Çemtaş 11,99 11,62 3,18
    Deva Holding 19,90 19,38 2,68
    Anadolu Grubu Holding 17,66 17,20 2,67
    Bagfaş 15,76 15,39 2,40
    Otokar 147,90 144,50 2,35
    Logo Yazılım 92,25 90,15 2,33
    Kardemir (D) 3,17 3,11 1,93
    Ege Endüstri 755,00 744,00 1,48
    Koza Altın 80,25 79,15 1,39
    Selçuk Ecza Deposu 8,88 8,76 1,37
    Tekfen Holding 15,65 15,51 0,90
    MLP Sağlık 17,47 17,32 0,87

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 16 Eylül BIST 100 en çok değer kazanan hisseler
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri