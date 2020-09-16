A101 17 Eylül Perşembe aktüel kataloğuyla satışa sunulacak ürünler açıklandı. A101'de bu hafta Samsung 4K Ultra HD LED TV 4999 TL, Xiaomi Mi Band Akıllı Bileklik 99,95 TL, Philips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 69,95 TL ve Kral Motor Truva Kasalı Üç Tekerlekli Elektrikli Scooter 14,999 TL fiyat etiketiyle dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 17 Eylül aktüel kataloğu ürünlerinin listesi

A101 17 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ