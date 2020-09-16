18 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog indirimli ürünler ne kadar?

18 Eylül BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünleri satışa sunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Eylül günü için yayına çıktı. Haberimizden BİM'de satışa çıkacak ürünlerin fiyat bilgisini öğrenebilirsiniz. BİM'de bu hafta; Kumtel Set Üstü Cam Ocak, Kumtel Cam Davlumbaz, Fakir Vienta Blender Seti, Philips Erkek Bakım Seti gibi ürünler satışta olacak. İşte, BİM aktüel katalog 18 Eylül ürünleri!
BİM AKTÜEL 18 EYLÜL KATALOG!
Kumtel Cam Davlumbaz 259 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 359 TL
Fakir Vienta Blender Seti 259 TL
Işıklı Cam Kettle 99,90 TL
Alpina Kahve ve Bitki Çayı Demleme Bardağı 1000 ml 39,90 TL
Rakle Trend Çay Seti 12 Parça 39,90 TL
Dertsiz Masa Örtüsü 15,90 TL
Kapaklı Kavurma Sacı 59,90 TL
Chef's Tava Seti 2'li 39,90 TL
Büyük Boy ABS Valiz 99,90 TL
Orta Boy ABS Valiz 109,90 TL
4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 199 TL
Pamuklu Halı 120x180 cm 59,90 TL
Dikiş Makinesi 269 TL
Dikiş Seti 24'lü 8,95 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge 199 TL
Vakumlu Hurç 14,90 TL
Yüz Epilasyon Cihazı 29,90 TL
Polosmart Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 49,90 TL
Akupunktur Kalemi 39,90 TL
Starcom Selülit Giderici Masaj Aleti 49,90 TL
Philips Erkek Bakım Seti 99,90 TL
Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 89,90 TL
Fakir Cam Baskül 75 TL
Mini Masaj Aleti 18,90 TL
Dönen Başlıklı Diş Fırçası 49,90 TL
Çift Kişilik Çok Amaçlı Kapitone Örtü 56,90 TL
Tek Kişilik Çok Amaçlı Kapitone Örtü 46,90 TL
SGS Akülü Vidalama Seti 199 TL
Şarjlı Mini Vidalama Seti 189 TL
Permolit Silikonlu İç Cephe Boyası 7,5 Litre 89,90 TL
Permolit Tavan Boyası 10 Kg 49,90 TL
Stanley Takım Çantası 19,90 TL
Tornavida Seti 7'li 24,90 TL