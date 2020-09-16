18 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog indirimli ürünler ne kadar?

18 Eylül BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünleri satışa sunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Eylül günü için yayına çıktı. Haberimizden BİM'de satışa çıkacak ürünlerin fiyat bilgisini öğrenebilirsiniz. BİM'de bu hafta; Kumtel Set Üstü Cam Ocak, Kumtel Cam Davlumbaz, Fakir Vienta Blender Seti, Philips Erkek Bakım Seti gibi ürünler satışta olacak. İşte, BİM aktüel katalog 18 Eylül ürünleri!

BİM AKTÜEL 18 EYLÜL KATALOG!

Kumtel Cam Davlumbaz 259 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 359 TL

Fakir Vienta Blender Seti 259 TL

Işıklı Cam Kettle 99,90 TL