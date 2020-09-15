Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.09.2020 16:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2020 16:36
    ABONE OL

    : Tarihinde ilk kez gündemli olarak toplandı: i Danışma Kurulu toplantısı başladı

    haberi... Aile, Çalışma ve 'un başkanlığında toplanan 'de "Kovid-19 salgını döneminde uygulamalarının değerlendirilmesi" ele alınacak.

    Tarihinde ilk kez toplandı! Kamu personeli...

    Aile, Çalışma ve 'un başkanlığında "Kovid-19 salgını döneminde uygulamalarının değerlendirilmesi" gündemiyle toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu () toplantısı başladı.

    Tarihinde ilk kez gündemli olarak toplanan ve Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen KPDK öncesinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni oluşturuldu, temizlik ve maske kurallarına göre önlemler alındı.

    Bakan Selçuk'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri Bakanlıklarının yetkilileri ile Memur-Sen Genel Başkanı , Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı , KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

    Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi için toplanan KPDK'de "Kovid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi" gündemi ele alınacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: Tarihinde ilk kez gündemli olarak toplandı: Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı başladı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri