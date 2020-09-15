Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 358 lira 99 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,77 azalarak 163 milyon 263 bin 782 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 358 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 301 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 305 lira 106 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 36 kuruş, en düşük 224 lira 35 kuruştan işlem gördü.