Koronavirüs nedeniyle üretimleri duran ve salgına karşı alınan tedbirlerle kademeli olarak yeniden üretime başlayan otomotiv sektöründe bayilerde sıfır otomobil sıkıntısı yaşanıyor.

Çok sayıda marka ve modelde bugün verilen siparişler için teslimatta minimum 2-3 ay beklenmek zorunda kalınıyor. Bu süre kimi modellerde ise katlanarak artıyor.

ÖTV DEĞİŞTİ SATIŞLAR İPTAL OLDU

Pandemi nedeniyle üretimde yaşanan sıkıntı sonrası ortaya çıkan tablo sonrası geçtiğimiz günlerde ÖTV oranlarında da değişikliğe gidildi. Özellikle yurt dışından getirilen motor hacmi yüksek kimi modellerde ÖTV oranları artırılırken, içeride üretimi yapılan kimi marka ve modellerde ise ÖTV düzenlemesi ile fiyatlarda indirim beklentisi oluştu.