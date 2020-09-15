Dev projede geri sayım! 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek

PROJE ÇEVREYE DUYARLI İNŞA EDİLİYOR

Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler dikkate alınarak tasarlandı. Çalışmalarda çevreye duyarlılık en üst düzeyde tutuluyor.

Çevre Yönetim Planı çerçevesinde inşaat başlamadan önce gürültü, titreşim, yüzey suyu kalitesi, toz ölçümü yapılıyor ve gerekli önlemler alınarak, işlemler gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında kullanılacak demir yolu araçlarının elektrik enerjisi ile çalışmaları sayesinde de karbon salım değerinin oldukça düşük tutulması amaçlanıyor. Ayrıca saha personeline de düzenli çevre eğitimleri veriliyor.

Demir yolu projesinin bu kesimine ait sözleşme bedeli 530 milyon avro olan tutarın 275 milyon avrosu Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak.

Proje bu yönüyle en büyük hibe projesi olma özelliğini de taşıyor.

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 2023 yılında yapımının tamamlanması hedefleniyor. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu hattının diğer kesimi olan 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy kesimi için ise ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor.