Deniz taşımacılığında güvenli liman: Türkiye!



239 Milyon 387 Bin 441 ton dış ticaret yükü denizyoluyla taşındı



Bakanlık, dış ticaret amaçlı konteyner yüklemelerinin ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 775 bin 519 TEU olduğunu bildirdi. Ağustos ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemelerinin de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 405 bin 744 TEU olduğu belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:



"İthalat amaçlı konteyner boşaltmaları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak, 369 bin 775 TEU olarak gerçekleşti. 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret amaçlı denizyolu taşımacılığında elleçlenen toplam konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalışla 5 milyon 830 bin 596 TEU oldu."



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılı Ağustos ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarının ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 10 milyon 727 bin 545 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarının ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 18 milyon 766 bin 397 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Açıklamada, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret amaçlı denizyolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 239 milyon 387 bin 441 ton olduğu kaydedildi.