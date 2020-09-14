Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.09.2020 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2020 09:05
    ABONE OL

    yeni personel alımı yapacak | TÜBİTAK personel alımı başvurusu

    BİLGEM'e bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 personelin alınacağını duyurdu. Başvuruların TÜBİTAK sitesin üzerinden 5 Ekim'e kadar gerçekleştireceği bildirildi.

    TÜBİTAK yeni personel alımı yapacak

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknoloji Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 11 personel istihdam edecek.

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alınacak 7 Ar-Ge personeli ve 4 Ar-Ge teknisyeni Kocaeli'de görev yapacak.

    Adaylar, başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere ilişkin ayrıntılara TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşabilecek.

    Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

    Son başvuru tarihi 5 Ekim olarak belirlendi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi TÜBİTAK yeni personel alımı yapacak | TÜBİTAK personel alımı başvurusu
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri