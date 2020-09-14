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    • 14.09.2020 09:01
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    • 14.09.2020 09:01
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    Hz. Muhammed'e hakaret eden takımı 'e sponsor oldu!

    İslamiyete ihanetin başrolünde yer alan , çıkarlarına hizmet etmek için Hz. Muhammed’e hakaret eden ’e sponsor olacağını duyurdu.

    BAE Hz. Muhammed'e hakaret eden İsrail takımına sponsor

    'de bir televizyon kanalı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin () ülkelerindeki yatırımlardan bahsederken takımına da yatırım yapılacağını duyurdu.

    İsrail'in en ırkçı ve nefret dolu futbol takımı Beitar Jerusalem, bir Arap takımıyla her karşılamasında Hz. Muhammed'e hakareti alışkanlık haline getiren bir futbol takımı. Orta Doğu Yahudileri Mizrahiler'in kulübü olarak bilinen Beitar, ayrıca İsrail Premier Ligi'nde hiç Arap futbolcu oynatmamış tek kulüp olarak biliniyor.

    Siyonist ismi taşıyan takımın taraftarları da kendilerini olarak adlandırıyorlar. Takıma herhangi bir Arap futbolcunun ine şiddetle karşı çıkan grup, Arap oyunculara hakaret tezahüratları ile tanınıyor.

    Takıma, Arap olmayan iki Müslüman Çeçen oyuncunun alınmasına tahammül edemeyen taraftarın aşırılıklarını her zaman onları destekleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sakinleştimeye çalışmıştı. Çeçen Sadayev ve Kadayev'e bile "Araplara ölüm" şeklinde slogan atan ırkçı grup, iki oyuncunu takımı terk etmeye zorlamıştı. Taraftarın baskısına dayanamayan Çeçen oyuncular da bir süre sonra Beitar Jerusalem'den ayrılmışlardı.

    MUHAMMED ADINI DEĞİŞTİRSİN
    Geçen yıl La Familia yine çok konuşulacak çirkin bir eyleme imza atmıştı. Irkçı grup takımın yeni transferi 'i hedef almıştı. Ali Muhammed isminden rahatsız olduklarını söylemiş ve oyuncudan adını değiştirmesini istemişlerdi. Öte yandan, Trump'ın 'ü İsrail başkenti olarak tanımasından sonra Beitar Jerusalem, takım adının "Beitar Trump Jerusalem" olarak değiştirildiğini duyurmuştu.

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