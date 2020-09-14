Sıfır araç alacaklar dikkat! Siparişler artınca yarıda kesildi

Pandemi nedeniyle Avrupa'da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020'de 10 bin 613 adet olan otomotiv ihracatı, Mayıs'ta 44 bin 406, Haziran'da 70 bin 809, Temmuz'da 78 bin 242 adet olmuştu. Ağustos'ta ise bu rakam 42 bin 865 adet olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayındaki bu gerilemede ihraç pazarlarının daha tam anlamıyla toparlanamamış olmasının etkisi kadar Türk otomotiv sanayinin bakım arası döneminde iç pazar için üretime ağırlık vermesinin de etkisi oldu. Aynı dönemde otomotiv ihracatı, bir önceki döneme göre dolar ve euro bazında bazında yüzde 27 azaldı.