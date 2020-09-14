"Genel Müdürlük aynı zamanda Yenilikçilik Odağı (Innovation Hub) olarak faaliyet gösterecektir.

"Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğünün ana görevi, finans alanında ortaya çıkan yenilikçi teknolojileri takip ederek, merkez bankacılığının geleceğini etkileyecek konularda araştırma ve geliştirme (ArGe) faaliyetlerini yürütmek, bu faaliyetler neticesinde en iyi uygulama örneklerinin ve ilgili teknolojik alt yapıların ülkemize kazandırılmasını sağlamaktır.

"Bankanın stratejik hedefleri doğrultusunda, Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğünde dijital paraya ilişkin ArGe projeleri devam etmekte, bu projelerin hayata geçirilmesi için hazırlıklar yapılmakta, yapay zekâ ve makine öğrenmesi konularında uygulama geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

"Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla araştırma ve eğitim alanlarında iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesi, etkinliklerin organize edilmesi de Genel Müdürlük ana görevleri arasında yer almaktadır."