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    • Ekonomi
    • 14.09.2020 15:38
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    • 14.09.2020 15:39
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 'nın 20'nci yılına ilişkin mesaj

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'nın 20. kuruluş yıldönümünü kutladı.

    Bakan Albayrak'tan BDDK'ya kutlama mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'nın 20. kuruluş yıldönümünü kutladı.

    İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
    BDDK 20 Yaşında...
    Sağlam ve güçlü yapısı sayesinde dünyada örnek gösterilen bankacılık sektörümüzün bu noktaya erişmesinde etkin rol oynayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 20. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Başarılarla dolu nice yıllara!

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan BDDK'nın 20'nci yılına ilişkin mesaj
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