Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile BDDK'nın 20. kuruluş yıldönümünü kutladı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı

BDDK 20 Yaşında...

Sağlam ve güçlü yapısı sayesinde dünyada örnek gösterilen bankacılık sektörümüzün bu noktaya erişmesinde etkin rol oynayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 20. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Başarılarla dolu nice yıllara!