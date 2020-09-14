Bitcoin ne kadar oldu sorusu ekonomi piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından arama motorları üzerinden merakla araştırılıyor. Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 99'inin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin 9'u da düşenler arasındaydı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimlerinde son durum...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, bir ay kadar önce tırmandığı 12,400 doların üzerinden indiği 10,200 - 10,500 dolar aralığında hareket ediyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.83 düşüşle 10,357 dalara inerken, piyasa hacmi de, 191.49 milyar dolara çekildi.