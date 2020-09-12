Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sağlanan ilave teşviklerle birlikte İhtisas Serbest Bölgelerimizin yasal altyapı çalışmaları tamamlanırken, yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinde faaliyet göstermek isteyen firmaların bölgeye kabulüne başlandı." açıklamasında bulundu.
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Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu: Firmaların bölgeye kabulüne başlandı
Son dakika haberine göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sağlanan ilave teşviklerle birlikte İhtisas Serbest Bölgelerimizin yasal altyapı çalışmaları tamamlanırken, yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinde faaliyet göstermek isteyen firmaların bölgeye kabulüne başlandı." açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sağlanan ilave teşviklerle birlikte İhtisas Serbest Bölgelerimizin yasal altyapı çalışmaları tamamlanırken, yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinde faaliyet göstermek isteyen firmaların bölgeye kabulüne başlandı." açıklamasında bulundu.