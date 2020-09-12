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    • Ekonomi
    • 12.09.2020 11:44
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    • 12.09.2020 11:46
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    Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu: Firmaların bölgeye kabulüne başlandı

    Son dakika haberine göre, , "Sağlanan ilave teşviklerle birlikte Bölgelerimizin yasal altyapı çalışmaları tamamlanırken, yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinde faaliyet göstermek isteyen firmaların bölgeye kabulüne başlandı." açıklamasında bulundu.

    Bakan Pekcan duyurdu: Bölgeye kabulüne başlandı

    , "Sağlanan ilave teşviklerle birlikte İhtisas Serbest Bölgelerimizin yasal altyapı çalışmaları tamamlanırken, yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinde faaliyet göstermek isteyen firmaların bölgeye kabulüne başlandı." açıklamasında bulundu.


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