ASDEP mülakat sonuçları için tarih geldi! 2020 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak?

ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ASDEP mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Binlerce kişinin giriş yaptığı ASDEP alımları için tarih verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. 14 Temmuz'da yapılan mülakatların ardından, KPSS sınavlarının yapılmasıyla birlikte gözler ASDEP sonuçlarına çevrilmişti.

ASDEP MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) alım sonuçları hakkında bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, bakanlık olarak tüm vatandaşları koruma altına almaya çalıştıklarını kaydederek bunun için ellerinden geleni yaptıklarını ve ASDEP alım sonuçları hakkında da son değerlendirmeleri yaptıklarını kaydetti.