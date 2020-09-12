ASDEP mülakat sonuçları için tarih geldi! 2020 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak?

ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ASDEP mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Binlerce kişinin giriş yaptığı ASDEP alımları için tarih verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. 14 Temmuz'da yapılan mülakatların ardından, KPSS sınavlarının yapılmasıyla birlikte gözler ASDEP sonuçlarına çevrilmişti.
ASDEP MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) alım sonuçları hakkında bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, bakanlık olarak tüm vatandaşları koruma altına almaya çalıştıklarını kaydederek bunun için ellerinden geleni yaptıklarını ve ASDEP alım sonuçları hakkında da son değerlendirmeleri yaptıklarını kaydetti.
Selçuk yaptığı açıklamada; "Birçok vatandaşımız dönemsel ihtiyaç içinde. Salgın döneminde sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlarımız 6 milyonu aştı. Faz ödemeleri devam ediyor. Salgın dönemindeki kriterlerle muhtaçlık kriterlerimiz uymuyor. Fakat bu dönemde birçok dönemde birçok vatandaşımız dönemsel ihtiyaçta. Bu vatandaşlarımıza ulaşmak için bir form oluşturduk. Belli bir takım sorular sorduk. 10 milyonun üzerinde başvuru geldi. 10 milyon talebi hem SGK hem de İŞKUR'dan teyit ettik. Beyanın doğruluğunu teyit ettik. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) alımlarının sonuçlarını haftaya açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.
ASDEP PUANLARI NASIL?
20 Kasım 2019 tarihinde duyurulan ve özel şartları ilan edilen Sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alım sınavı için başvurular 27/11/2019 – 06/12/2019 tarihleri arasında alınmış olup, yapılan inceleme sonucunda KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir.
Alanlara göre oluşan en düşük ve en yüksek puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
ALAN
EN YÜKSEK KPSS PUANI
EN DÜŞÜK KPSS PUANI
Çocuk Gelişimi
82,9175
74,1412
Aile ve Tüketici Bilimleri
82,5721
62,6896
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
90,9774
80,6019
Sosyoloji
92,9172
81,7012
Psikoloji
90,3522
74,9984
Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar
91,8292
80,1104