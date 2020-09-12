Herkese sağlık güvencesi: Ayda 88.29 TL yeterli

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'de yüzde 3.1 olan kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısının Genel Sağlık Sigortası (GSS) sayesinde 10.3'e yükseldiğini söyledi. Sağlık hizmetinin yaygın ve etkin şekilde verildiğini vurgulayan Selçuk, "Aylık 88.29 lira prim, kişinin ailesiyle birlikte GSS kapsamına alınmasını sağlıyor" dedi. Bakan Selçuk, 1 Nisan'dan itibaren nakdi ücret desteği alanlardan herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların da GSS kapsamında olduğunu anlattı.
EMEKLİYE 64.2 MİLYAR TL
Bakan Selçuk, 2019'da en düşük emekli aylıklarının bin, Nisan 2020'de de bin 500 liraya yükseltildiğini söyledi. Selçuk, 2018'de başlatılan bayram ikramiyelerinde bugüne kadar 64.2 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.
EMEKLİYE 64.2 MİLYAR TL
Bakan Selçuk, 2019'da en düşük emekli aylıklarının bin, Nisan 2020'de de bin 500 liraya yükseltildiğini söyledi. Selçuk, 2018'de başlatılan bayram ikramiyelerinde bugüne kadar 64.2 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.