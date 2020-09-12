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    • Ekonomi
    • 12.09.2020 Gazete
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    Herkese sağlık güvencesi: Ayda 88.29 TL yeterli

    , 2002'de yüzde 3.1 olan kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısının () sayesinde 10.3'e yükseldiğini söyledi. Sağlık hizmetinin yaygın ve etkin şekilde verildiğini vurgulayan Selçuk, "Aylık 88.29 lira prim, kişinin ailesiyle birlikte GSS kapsamına alınmasını sağlıyor" dedi.

    Herkese sağlık güvencesi
    Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'de yüzde 3.1 olan kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısının Genel Sağlık Sigortası () sayesinde 10.3'e yükseldiğini söyledi. Sağlık hizmetinin yaygın ve etkin şekilde verildiğini vurgulayan Selçuk, "Aylık 88.29 lira prim, kişinin ailesiyle birlikte GSS kapsamına alınmasını sağlıyor" dedi. , 1 Nisan'dan itibaren nakdi ücret desteği alanlardan herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların da GSS kapsamında olduğunu anlattı.

    EMEKLİYE 64.2 MİLYAR TL
    Bakan     Selçuk, 2019'da en düşük emekli aylıklarının bin, Nisan 2020'de de bin 500 liraya yükseltildiğini söyledi. Selçuk, 2018'de başlatılan bayram ikramiyelerinde bugüne kadar 64.2 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.
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