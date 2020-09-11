Günümüzde milyonlarca çalışan ileride emekli olmanın hayalini kuruyor. Yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlayanlar en az bin 500 lira emekli aylığına kavuşurken; eksik günü nedeniyle bu ödemeyi alamayanlar için de bir imkan var. eksik günü nedeniyle bu ödemeyi alamayanlar için de bir imkan var. Bu kişiler, birikmiş primlerini toptan geri alabiliyor. İşte konu hakkında detaylar...