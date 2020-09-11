Günümüzde milyonlarca çalışan ileride emekli olmanın hayalini kuruyor. Yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlayanlar en az bin 500 lira emekli aylığına kavuşurken; eksik günü nedeniyle bu ödemeyi alamayanlar için de bir imkan var. eksik günü nedeniyle bu ödemeyi alamayanlar için de bir imkan var. Bu kişiler, birikmiş primlerini toptan geri alabiliyor. İşte konu hakkında detaylar...
SSK SGK VE BAĞ-KUR BİRİKMİŞ PRİM NASIL ALINIR?
Bu kişiler, birikmiş primlerini toptan geri alabiliyor. Yasa, SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor:
● Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.
● Emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak.
MİRASÇI DA İSTEYEBİLİYOR
Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor. Burada da ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor. Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe ile başvurmak gerekiyor.
NELER ÖDENİYOR?
Toplu prim geri ödemeleri yatırılan paranın her yıl katsayısının güncellenmesiyle belirleniyor. SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor.
Bağ-Kur'lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sağlık için ödenen primler ve borçlanmalar verilmiyor.
YAŞLIYA RAPOR KOLAYLIĞI
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak 2020 itibarıyla sona eren raporlarının, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirterek, "Yeniden reçete düzenlenmesine gerek kalmayacak" dedi.
Bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de SGK tarafından karşılanacağını anlatan Selçuk, engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım aylığı raporlarının da geçerli olduğunu bildirdi.