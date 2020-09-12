Milyonlarca emeklinin gözü önümüzdeki hafta toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'na (KPDK) çevrildi. 15 Eylül'de yapılacak toplantının gündeminin 'COVİD- 19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi' olarak belirlenmesine karşın; emekliler toplu sözleşmede karara bağlanmayan kendileriyle ilgili taleplerin de ele alınmasını istiyor.
İşte emeklilerin KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını istediği talepler:
İŞTE TALEPLER
✖ Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.
✖ Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.
✖ Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
✖ Emekli kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden, yüzde 50 indirimli yararlansın.
✖ Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.
KİMLER KATILACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başkanlığında yapılacak toplantıya; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katılacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de memur emeklileri gibi toplu sözleşme istiyor. KPDK sonrası tüm emeklilerin toplu sözleşme ile zam alması da gündeme gelebilecek.