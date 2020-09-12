





KİMLER KATILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başkanlığında yapılacak toplantıya; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katılacak.







SSK ve Bağ-Kur emeklileri de memur emeklileri gibi toplu sözleşme istiyor. KPDK sonrası tüm emeklilerin toplu sözleşme ile zam alması da gündeme gelebilecek.