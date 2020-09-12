Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya Borsa İstanbul'un seyrini A Para'da değerlendirdi. Kaya, Borsa İstanbul'daki büyük hisselerde cazibenin olmamasını yabancı satışına bağladığını ifade ederek, "Patron yerli yatırımcılar oldu" dedi.
Yabancı satışlarının son 8 ayda yoğunlaştığını belirten Kaya, "Biz borsayı BIST 100 üzerinden izliyoruz. İlk 100 şirket. Halbuki borsada 400 şirket var. Geri kalan 300 şirket gayet iyi prim yaptılar. BIST 100 dışındaki hisseler yatırımcılar için gayet karlı oldu yılbaşından bu yana. BIST 100'deki büyüklerin cazibesi pek olmadı. Bunun sebebi de yabancıların satışları. 2017'den beri yabancı satışı var. İlk sekiz ayda yabancı satışı arttı. Yabancı payı azalırken yerli yatırımcının payı arttı" dedi.
Borsada 1.070 ile 1.110 arasında bir sıkışma olduğunu belirten Kaya "1.100'ü yukarı kırarsak bir ralli potansiyeli var. Yabancı satışının durması ile güçlü bir potansiyelimiz olduğunu düşünebiliriz. Ancak yabancının trendini sürdürme potansiyeli ayrı bir risk" ifadesini kullandı.
SPOR HİSSELERİNE TEDBİR
Borsa İstanbul, dalgalı seyreden halka açık spor kulüplerinin hisselerine 1 ay süreyle tedbir getirme kararı aldı. Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Fenerbahçe Futbol, Trabzonspor Sportif, Galatasaray Sportif ve Beşiktaş Futbol Yatırımları paylarının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle FENER.E, TSPOR.E, GSRAY.E ve BJKAS.E paylarında yarından itibaren 1 ay süreyle mevcut "açığa satış yasağına" ilave olarak "kredili işlem yasağı" ve "brüt takas" önleyici tedbirleri uygulanacak. Söz konusu hisselerde tedbirlerin uygulanacağı son tarih ise 9 Ekim 2020 olacak.