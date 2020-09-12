



Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya Borsa İstanbul'un seyrini A Para'da değerlendirdi. Kaya, Borsa İstanbul'daki büyük hisselerde cazibenin olmamasını yabancı satışına bağladığını ifade ederek, "Patron yerli yatırımcılar oldu" dedi.



Yabancı satışlarının son 8 ayda yoğunlaştığını belirten Kaya, "Biz borsayı BIST 100 üzerinden izliyoruz. İlk 100 şirket. Halbuki borsada 400 şirket var. Geri kalan 300 şirket gayet iyi prim yaptılar. BIST 100 dışındaki hisseler yatırımcılar için gayet karlı oldu yılbaşından bu yana. BIST 100'deki büyüklerin cazibesi pek olmadı. Bunun sebebi de yabancıların satışları. 2017'den beri yabancı satışı var. İlk sekiz ayda yabancı satışı arttı. Yabancı payı azalırken yerli yatırımcının payı arttı" dedi.