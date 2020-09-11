Yatırım uyarıları paranızı koruyor

Borsa İstanbul, yatırımcılara yol göstermek amacıyla hazırladığı "Yatırımcı Rehberi" ile borsayla yeni tanışanlara önemli tavsiyeler verirken, dolandırıcılara karşı da uyarılarda bulundu. Yatırımcı Rehberi, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan bu topraklarda sermaye piyasalarından daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlamak, finansal okuryazarlığı artırmak ve yatırımcılara rehber olmak amaçlarını taşıyor.

Borsanın pazar yerleri olduğu ancak klasik pazar yerlerinden farkının bulunduğu ifade edilen rehberde, borsada alışverişe konu varlıkların şirketlerin hisse senedi, devlet tahvili gibi menkul kıymetlerden oluştuğu belirtilirken, Türkiye'nin organize pazar yerinin ise Borsa İstanbul olduğu vurgulandı. Hisse Senedi Piyasası'nın borsanın en bilinen ve en çok ilgi gören piyasası olduğu aktarılan rehberde, "Borsa İstanbul, yatırımcılar için tüm ürünlerde likit, işletilmesine yönelik olarak kuralları belirler" ifadelerine yer verildi. Rehberde, ayrıca söz konusu dört ana piyasada işlem gören varlıklar da paylaşıldı.

BAZI TAVSİYELER

Getiri risk tercihlerinizi her yeni yatırım kararı aldığınızda bir kez daha gözden geçirin.

Portföy seçimlerinde işin uzmanlarını dinleyin.

Yatırım tercihlerinde kısa vade yerine daha orta ve uzun vadeli düşünün.

Finansal piyasalar kulaktan dolma bilgilerle, sosyal medya tavsiyeleriyle kazanç sağlanacak yerler değildir.

Sosyal medya ve mesajlaşma programlarındaki tavsiyelerden, dolandırıcılardan mutlaka uzak durun. Aksi takdirde zarar görürsünüz.

Banka ya da aracı kurumlardan yatırım uzmanı desteği alın ve raporları okuyun.

Manipülasyonun (piyasa dolandırıcılığının) 5 yıla kadar hapis ve para cezası gerektiren bir suç olduğunu unutmayın.

Uzun vadeli getiriye odaklanın.

Portföyleri çeşitlendirin.