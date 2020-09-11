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    • Ekonomi
    • 11.09.2020 15:42
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    • 11.09.2020 15:42
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    Operasyonların gizli kahramanı: KORAL

    yerli ve milli silah hamlesinde neredeyse her gün atılan yeni hamleleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Karada, havada ve denizde yerli olarak geliştirilen araçların yanında teknolojik harp sistemleri de dikkat çekiyor. Onlardan biri de Elektronik Taarruz Sistemi KORAL. KORAL askeri araçlara entegre edilebilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen radar sistemi olarak biliniyor.

    'nin elektronik harp ve radar sistemlerinde yakaladığı ileri teknolojiyi gözler önüne seren KORAL Sistemi, Bahar Kalkanı Harekatında önemli görev yapmıştı. Sistem imzasını taşıyor. Radarları kör eden, iletişim ortamını felç eden sistem tüm bilgisayarlı sistemleri işleminden uzaklaştırıyor.

    KORAL hedefi takip ederek, hangi bantta yayın yaptığını bulduktan sonra elektronik taarruz aracına gerekli bilgileri aktarıyor. Daha sonra gelen bilgiler üzerine hedefi işlevsiz hale getiriyor. Uçak, tank ve helikopterleri aynı anda körelten KORAL, füzeleri imha edip, mayınları etkisiz hale getiriyor. Düşman füzeleri yanlış hedeflere gönderiyor. menzili yaklaşık 200 KM.

    TERÖRİSTLERİN HABERLEŞME AĞI KESİLDİ

    ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen, hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk dakikalarında kritik rol oynadı. KORAL'ın devreye sokulup teröristlerin haberleşme ağının kesilmesiyle operasyon başlamıştı.

    KORAL'ın aynı anda düşmana ait füze, uçak ve helikopteri radardan çıkarıp "kör etme" özelliği dikkati çekerken, sistem yaklaşık 200 kilometre menzile sahip bulunuyor.

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