BİM 11 Eylül Cuma aktüel kataloğundaki yeni ürünler firmanın müşterilerinin ilgisini çekecek türden. Bugün raflara gelen ürünleri merak edenler ise fiyat listesini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Haftanın aktüel kataloğunda Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi, Jabra GN Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık, Kumtel Cam Ankastre Set, Naturalove Mermer Desenli Kahvaltılık ve Starcom Abajur USB Led Lamba ürünlerindeki indirim göze çarpıyor. İşte BİM 11 Eylül aktüel kataloğu ürünleri fiyat listesi

BİM 11 EYLÜL CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Kumtel Cam Ankastre Set

• Cam Davlumbaz

• 60 cm cam davlumbaz

• Siyah cam

• Güç: 163 W

• Cam Ocak

• Otomatik düğmeden çakmaklı

• 4 gözü gazlı

• Gaz emniyetli

• Siyah cam gövde

• Emayeli ızgara

• Cam Panel Fırın

• Full cam panel

• Toplam güç: 1600 W

• A+ sınıfı enerji

• 50 litre fırın kapasitesi